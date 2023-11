Tuttosport - Natan, Juan Jesus, Zanoli? No, c'è un altro azzurro che può fare il terzino

Mathias Olivera è andato k.o. e ne avrà almeno per sei settimane, di conseguenza prima del prossimo anno non lo rivedremo in campo.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Mathias Olivera è andato k.o. e ne avrà almeno per sei settimane, di conseguenza prima del prossimo anno non lo rivedremo in campo. Con Mario Rui che pure è ai box per l'infortunio contro l'Empoli Walter Mazzarri dovrà inventarsi qualcosa per la fascia sinistra. E tra le varie soluzioni ce n'è anche una a sorpresa, secondo Tuttosport: "Le buone notizie sul recupero di Mario Rui, però, potrebbero cancellare l’opzione di un nuovo acquisto. Come farà Mazzarri? Metterà mano all’organico provando un po’ tutti, anche Zanoli che solitamente opera a destra e Zerbin che agisce più avanti", si legge sul quotidiano piemontese.