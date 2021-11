Tuttosport - Se Insigne non rinnova il Napoli ha già scelto: tutto su Boga

Nelle idee del Napoli, nel caso non dovesse trovare l'accordo per il rinnovo di Lorenzo Insigne, il nome in cima alla lista per le corsie dell'attacco è quello di Jeremy Boga. Lo ribadisce l'edizione odierna di Tuttosport: ""Quale potrebbe essere la svolta? Il club faccia un passo in avanti nei confronti del calciatore, che è anche un simbolo di Napoli. Ma il Napoli lo farà il passo avanti? Probabilmente no, in forza di quella spending review auspicata da De Laurentiis già in questa stagione e giocoforza rinviata alla prossima.

Per il ruolo di Insigne l’investimento previsto non va oltre i 2,5 milioni a stagione, anche per questa ragione il nome di Jeremie Boga, 24enne franco-ivoriano in forza al Sassuolo dall’estate 2018 e che sarà ceduto alla prossima sessione estiva di mercato, è attualissimo".