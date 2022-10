Tuttosport si sbilancia: "Roma orfana dell'unico che sa accenderla, Napoli favorito"

GIOVANILI VIDEO - PRIMAVERA, L’ALLENATORE DEL TORINO INSULTA FRUSTALUPI: “STAI A CUCCIA!” Spiacevole episodio per il tecnico del Napoli Primavera Nicolò Frustalupi, insultato dal collega del Torino durante la gara di campionato di domenica scorsa terminata 1-1. Le immagini sono state riportate su Twitter dal direttore di... Spiacevole episodio per il tecnico del Napoli Primavera Nicolò Frustalupi, insultato dal collega del Torino durante la gara di campionato di domenica scorsa terminata 1-1. Le immagini sono state riportate su Twitter dal direttore di... LE ALTRE DI A JUVE, ALLEGRI: "RITARDO IN CLASSIFICA? DAVANTI VIAGGIANO FORTE PERCHÉ DIETRO FANNO POCHI PUNTI" (ANSA) - TORINO, 20 OTT - "La vittoria del derby diventa importante se domani diamo seguito contro l'Empoli": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, cerca continuità dopo il successo contro il Toro. "Più vinciamo,... (ANSA) - TORINO, 20 OTT - "La vittoria del derby diventa importante se domani diamo seguito contro l'Empoli": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, cerca continuità dopo il successo contro il Toro. "Più vinciamo,...