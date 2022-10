Tuttosport - Spalletti il migliore ad inserire i nuovi: nessuno ha pagato il salto in una big

Luciano Spalletti non sbaglia un colpo con i nuovi acquisti: tutti, o quasi, rendono al meglio nel suo nuovo Napoli. Lo sottolinea Tuttosport

Luciano Spalletti non sbaglia un colpo con i nuovi acquisti: tutti, o quasi, rendono al meglio nel suo nuovo Napoli. Lo sottolinea Tuttosport: "E' stato fondamentale il modo in cui gli allenatori hanno saputo assemblare i nuovi e anche in questo caso la primazia è indubbia e va assegnata a Luciano Spalletti non solo per i numeri, ma soprattutto per il modo in cui li ha ottenuti con un Napoli scintillante e protagonisti inattesi: non solo Kvara, ma pure Kim , Raspadori e Simeone non hanno minimamente pagato dazio all’inserimento nella nuova realtà.