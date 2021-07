Tuttosport svela il pensiero di ADL: "Acquisti coi soldi delle cessioni, dalle casse del club non uscirà un euro"

Quello che stiamo vivendo è un mercato atipico, particolare e difficile. Non ci sono disponibilità economiche e anche il Napoli è fermo. Raffaele Auriemma per Tuttosport ha rivelato quello che è l'attuale pensiero del presidente del Napoli: il patron ha già fatto sapere a Giuntoli che gli acquisti dovranno essere fatti coi soldi delle cessioni perché "dalle casse del club non uscirà un euro".