Tuttosport - Torna Ospina ma Gattuso conferma Meret: le scelte anti-Sassuolo

"È stato recuperato anche Ospina, ma tra i pali ci sarà ancora Meret, che avrà davanti la coppia Maksimovic-Rrahmani per fronteggiare l’attacco emiliano che ha segnato in tutte le ultime 13 gare di campionato". Così scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che prova ad anticipare le scelte di formazioni di Rino Gattuso per la sfida al Sassuolo.

"Nel centrocampo che dovrebbe essere a tre, saranno Fabian Ruiz (in crescita) e Zielinski a completare il reparto, con Politano ed Insigne che continueranno ad essere gli scudieri del bomber Mertens. Il belga, quando è in campo, fa viaggiare il Napoli ad una media di punti di 2.1 a partita (con una percentuale di vittorie del 71%). Media che si abbassa a 1.4 (44% di vittorie) nelle gare giocate senza il belga. Lunga vita a Dries".