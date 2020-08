Il Barça non si accontenta dei quarti: niente speculazioni, Setien ha fatto una richiesta alla squadra

Chi si aspetta un Barcellona attendista e calcolatore, che proverà a speculare sul vantaggio ottenuto al San Paolo (1-1), probabilmente resterà deluso. Come raccontato dal quotidiano catalano Sport, Quique Setien vede questa sfida al Napoli come un possibile punto di svolta dopo aver terminato male la Liga e, per questo, ha ordinato alla sua squadra un atteggiamento aggressivo per metter su una prestazione convincente che possa ridare autostima alla squadra e non solo il passaggio del turno.