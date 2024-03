Il caos di Lazio-Milan costa lo stop a Di Bello: Rocchi lo ferma per un mese

L'arbitro brindisino, non per la prima volta in carriera e neanche nel corso di questo campionato, sarà infatti fermato per un altro mese

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La contestatissima direzione arbitrale di Lazio-Milan costa cara a Marco Di Bello. L'arbitro brindisino, non per la prima volta in carriera e neanche nel corso di questo campionato, sarà infatti fermato per un altro mese dai vertici dell'AIA e dal designatore Gianluca Rocchi. È quanto riporta La Gazzetta dello Sport sulle sue pagine online.

L'unica scelta giudicata in maniera positiva della gara di ieri resta quella al contatto Maignan-Castellanos, non tale da portare al rigore per i biancocelesti. Viceversa, tutto sbagliato il resto. Più di tutto, a Rocchi non sarebbe piaciuto il rosso sventolato a Guendouzi per un presunto fallo di reazione su Pulisic, che anche il VAR avrebbe potuto e dovuto cassare. In generale, bocciata la direzione di una partita innervosita anche per le scelte, o le mancate scelte come quando non ha fermato il gioco con Castellanos a terra portando alla successiva espulsione di Pellegrini, del fischietto brindisino.