Il falso storico su Mertens centravanti: invenzione di Calzona

Il Corriere dello Sport scrive oggi sul nuovo allenatore del Napoli

Dries Mertens centravanti: la grande intuizione di Francesco Calzona ai tempi del Napoli di Maurizio Sarri. Il Corriere dello Sport scrive oggi sul nuovo allenatore del Napoli: "Rappresentante di caffè, in giro da mattina a sera per tutta la provincia con il furgone: una vita da mediano-sognatore, come quando giocava. Ma l’amicizia con Maurizio crebbe proprio tra l’odore dell’espresso del bar consumato all’edicola del Fossati, suo compagno alla Castelnuovese, di fianco alla Casa del Popolo di Matassino, popolosa frazione di Figline Valdarno.

La verità nei fondi, come gli antichi: e nel 2007, Maurizio lo porta ad Avellino come suo vice e poi ancora. E ancora vice: Verona, Perugia, Grosseto, Alessandria, Sorrento, Empoli, la Serie A, il Napoli. La Champions, lo scudetto sfiorato, i 91 punti, Mertens. Già: fu lui, a trasformarlo prima in falso nueve, poi in vero centravanti e infine nel principe azzurro del gol. Dries lo ha anche ringraziato pubblicamente. Geniale