Il grande giorno di De Bruyne: "Condizione migliore di quanto ci si poteva aspettare"

vedi letture

Oggi è il giorno più atteso: Kevin De Bruyne torna ad allenarsi in gruppo. A Castel Volturno, Antonio Conte è pronto a riabbracciare il suo fuoriclasse, fermo da quattro mesi dopo l’infortunio che aveva gelato il Napoli.

A raccontare il momento è un passaggio della Gazzetta dello Sport, che sottolinea: “Il calvario è finito. Oggi è il grande giorno del rientro in gruppo di Kevin De Bruyne. A Castel Volturno, Antonio Conte è pronto a riabbracciare la stella belga, ferma ormai da 4 mesi”.

Il centrocampista si era fermato lo scorso 25 ottobre, proprio dopo aver segnato il rigore del vantaggio contro l’Inter. Una serata dolce e amara: il gol, poi la diagnosi severa, “lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra, che lo ha costretto a operarsi”, come ricorda ancora il quotidiano sportivo.

Da quel momento è iniziato un lungo percorso di recupero, gran parte del quale svolto in Belgio. Riabilitazione, lavoro personalizzato, pazienza. La scorsa settimana il rientro a Napoli, oggi il passo decisivo: di nuovo in gruppo, di nuovo dentro la squadra.

La Gazzetta dello Sport evidenzia anche un dettaglio tutt’altro che secondario: “La condizione fisica è migliore di ciò che ci si poteva aspettare, come ha ammesso proprio Conte dopo la gara vinta sabato a Verona”. Un segnale incoraggiante per il tecnico e per tutto l’ambiente azzurro.