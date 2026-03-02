Lukaku-Conte, rapporto speciale: Big Rom si sente in debito per un motivo

La Repubblica accende i riflettori sul legame speciale tra Romelu Lukaku e Antonio Conte, un rapporto che va oltre il semplice binomio allenatore-centravanti. Secondo il quotidiano, fu proprio il tecnico del Napoli a offrire al belga l’occasione di rilanciarsi quando il Chelsea lo aveva di fatto messo ai margini del progetto tecnico. Una scelta forte, che avrebbe rafforzato un legame già solido. Per questo, si legge, Lukaku “continua a sentirsi in debito con il club azzurro e soprattutto con il tecnico leccese”.

Le immagini del Bentegodi, con le lacrime di sollievo dopo il gol ritrovato, vengono descritte come “l’ennesimo capitolo di una infinita storia di stima e amicizia”, segno evidente di un’intesa che va oltre il campo. Alla base di tutto, sottolinea La Repubblica, c’è un vero e proprio “patto di ferro” che unisce Lukaku e Conte, fatto di fiducia reciproca, riconoscenza e ambizioni condivise.