Zazzaroni distrugge David: "Malen centravanti vero, lui soltanto un'ipotesi"

Ivan Zazzaroni, sul Corriere dello Sport, analizza così la gara dell'Olimpico tra Roma e Juve: "Ho visto una partita di quelle rare, che non capitano spesso nei nostri campionati. Bella, verticale, intensa. Ritmi alti, pallone che viaggia veloce, occasioni e gol. Due squadre costruite bene, pensate per farsi male a vicenda: da una parte un centravanti vero come Malen, dall’altra un’idea offensiva chiamata David.

Eppure, dentro una serata così ricca, la Roma è riuscita a sciupare tutto in appena venti minuti, proprio quando aveva messo le mani su una vittoria pesante, quella che avrebbe potuto schiacciare definitivamente le ambizioni Champions della Juventus.

Zazzaroni legge così Roma-Juve: molto più di quanto ci si aspettasse. Gasperini non ha sbagliato una scelta, Spalletti ha pescato le carte giuste al momento opportuno, andando a cercare dalla panchina le soluzioni decisive. Da Boga a Gatti, uno che nei finali sa sempre dove farsi trovare.

Ne è uscita una partita densa, combattuta, con un 3-3 che non stravolge i destini ma li ritocca. La Roma si allontana dal Napoli, la Juve viene scavalcata dal Como, che ora ha davvero tutte le credenziali per giocarsi fino in fondo il quarto posto.