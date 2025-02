Il Messaggero - Lautaro ora può patteggiare: l'audio conferma la bestemmia

La Procura Federale da ieri ha la prova per la squalifica di Lautaro Martinez per bestemmia ma l'audio che incastra il Toro è arrivato in ritardo, tanto da permettergli di scendere in campo contro il Genoa e di decidere anche il match con un gol. Il turno di stop sarebbe stato inevitabile - sottolinea Il Messaggero oggi in edicola - se inflitto dal Giudice Sportivo. Ora il giocatore dell'Inter può patteggiare.

Ieri mattina è arrivato un audio chiarissimo, ora arriverà anche il deferimento, "a meno che non ci sia prima un patteggiamento ovvero un dietrofront abbastanza scontato di Lautaro per evitare il peggio", scrive il quotidiano. Il giocatore comunque non è a rischio per la gara con il Napoli.