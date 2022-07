Il Messaggero su caso multiproprietà: "Ora ADL potrà vendere senza l’acqua alla gola"

"In soldoni, per Adl significa avere il tempo necessario per vendere uno dei club (in molti dicono toccherà al Napoli) al prezzo di mercato"

TuttoNapoli.net

"Sembra quasi un patto con De Laurentiis per isolare Lotito. Il presidente Gravina gioca il jolly della multiproprietà per ricostruire i rapporti con il patron partenopeo, e non solo". Così scrive l'edizione odierna del Messaggero sulla questione multiproprietà, con la decisione di prorogare la risoluzione fino al 2028-29.

"In soldoni, per Adl significa avere il tempo necessario per vendere uno dei club (in molti dicono toccherà al Napoli) al prezzo di mercato, senza correre il rischio di essere preso alla gola, cioè quello che è capitato a Lotito, costretto ad accettare 13 milioni per la Salernitana (che, però, era salita in A). Ecco perché ora sorride amaro: «Meglio che non commenti…», bisbiglia. Per il patron della Lazio, i fatti dimostrano che la battaglia di Gravina fosse/sia contro un unico soggetto".