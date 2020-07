Il Messaggero - Uefa ha già allertato il Napoli: match col Barcellona può cambiare sede

Situazione da monitorare in Spagna e ripercussioni possibili su Barcellona-Napoli, sfida Champions in programma l’8 agosto al Camp Nou. Ne parla l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, che spiega come la crescita di casi in Catagnola e le nuove restrizioni emanata dalle autorità per la prevenzione del Covid19 potrebbe avere riflessi anche sulle decisioni della Uefa.

Per il quotidiano, infatti, proprio l’Uefa avrebbe allertato il Napoli sul possibile spostamento del match a Lisbona. La situazione sarà più chiara nei prossimi giorni.