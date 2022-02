Il Napoli cambia abito contro il Venezia: dalla 'Grande Bellezza' a diabolico killer

Il Napoli domina a Venezia, ma per un'ora non riesce a sfondare. Ed è costretto a cambiare il suo modo di giocare, scrive il Corriere dello Sport: "In un pomeriggio d’insospettabile atletismo veneziano e in una partita resa perfida dalla dinamica interpretazione di Zanetti, al Napoli viene chiesto di cambiarsi d’abito, di mettersi quasi in maschera, uscendo dalla fascinosa versione da Grande Bellezza per travestirsi in “diabolico killer”".