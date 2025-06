Il Napoli cerca gol sulle corsie: può partire l'assalto a Paixão

È un mercato bollente quello in casa azzurra, con Giovanni Manna ed il suo staff impegnati su diversi tavoli per esaudire le richieste di Antonio Conte, che come noto vorrebbe una rosa già quasi del tutto completa per il ritiro a Dimaro, che inizierà il 17 luglio. Sulle corsie d'attacco ci saranno tanti movimenti, tra questi il Napoli lavoro su Paixão.

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il Napoli, però, cerca gol. Assolutamente, inevitabilmente: sono 16 quelli che ha messo insieme Igor Paixão con il Feyenoord in Eredivisie, 25 anni il 28 giugno, lo stesso giorno di nascita di De Bruyne; più 2 in Champions. Brasiliano, punta e salta, tira e rifinisce: 14 assist in campionato, 19 comprese le coppe".