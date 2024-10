Il Napoli ha perso solo quando lui non c'era: quotidiani celebrano Buongiorno

Il Napoli super l'esame Empoli e mantiene il primato in classifica. Segna Kvaratskhelia su rigore, ma se il club di Conte porta a casa tre punti, grande merito va ad Alessandro Buongiorno, un vero e proprio muro in difesa. Voto 7 per La Gazzetta dello Sport: "Impeccabile. Anche nel primo tempo è l’unico che crea un’occasione di testa. E dietro è sempre la solita sicurezza". Stesso voto da Tuttosport: "Nei momenti di

difficoltà la sua attenzione e la leadership fanno la differenza: è l’uomo in più di Conte".

Voto 7 anche nelle pagelle del Corriere dello Sport: "Il leader della difesa. Vince duelli per terra (9/13) e per aria, guadagna possessi, si occupa di Colombo, raddoppia Gyasi e Fazzini. Sicuro e dominante. Preciso in costruzione". Stesso voto anche dal portale specializzato Tuttonapoli.net: " È suo il primo pericolo alla porta dell’Empoli, con un colpo di testa su calcio d’angolo. Non viene mai passato".

Voto 7 anche nelle pagelle targate TMW: "Non è un caso se il Napoli ha perso una sola partita in stagione proprio quando non c'era lui. In un primo tempo complicatissimo tiene a galla i suoi. Praticamente impeccabile, è il migliore. Un muro contro cui la versione migliore dell'Empoli sbatte continuamente".

I VOTI

