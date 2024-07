Il Napoli punta Gilmour del Brighton: un elemento può essere decisivo nella trattativa

Gioca in Inghilterra anche Billy Gilmour, centrocampista scozzese del Brighton che piace molto al Napoli. Sul Corriere dello Sport si fa il punto sull'offerta presentata al Brighton per il centrocampista, col club inglese che non può però forzare troppo la mano, avendo il calciatore in scadenza nel 2026, elemento che potrebbe essere decisivo nella trattativa.

"A quanto sembra il Napoli avrebbe proposto 8 milioni di sterline, più o meno 10 milioni di euro, per questo mediano di 23 anni reduce dall'Europeo, 2.926 minuti e 41 presenze collezionato con De Zerbi nella scorsa stagione: «Non abbiamo più sentito il Napoli dopo la prima offerta», ha detto Barber ai microfoni di TalkSport. «Billy è stato un giocatore importante per noi e la priorità è tenerlo. È un calciatore fantastico e un grande personaggio di questa squadra». Il fatto, però, è che Gilmour ha un contratto con il Brighton in scadenza il 30 giugno 2026: un elemento decisivo che, senza rinnovo, potrebbe fare la differenza per la sua cessione."