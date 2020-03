Il Napoli riposa nell'incertezza del Coronavirus: tre gare importanti dal Verona alla SPAL

Il Napoli, intanto, si ferma per due giorni. Gattuso ha concesso il fine settimana di riposo ai suoi calciatori. Appuntamento a domani a Castelvolturno. Oggi riparte la Serie A con i recuperi della 26esima giornata, che si completeranno domani. La squadra azzurra ha giocato tutte le sue partite, e quindi rimarrà ferma. Il ritorno in campo è previsto per venerdì, quando alle 18,30 è fissato il fischio di inizio di Hellas Verona-Napoli, allo stadio Bentegodi.

Ma oggi più che mai è tutto avvolto nell’incertezza. Le notizie arrivate ieri sulla “chiusura” della Lombardia e di altre undici province ha gettato la situazione ancora di più nel caos. I calciatori non vogliono scendere in campo (chiaro il presidente dell’Aic Tommasi: «Fermiamo tutto»), e c’è un clima di paura generale. Anche se gli eventi a porte chiuse restano confermati la sensazione che qualcosa possa succedere da un momento all’altro rimane tutta. Intanto, Rino Gattuso ha dato il via libera ai suoi calciatori, raccomandandosi con loro di rimanere a casa, o comunque evitare di viaggiare. La sensazione che il primo contagiato nel calcio arriverà presto, è forte, ma in casa Napoli ad oggi non ci sono allarmi. Sono stati svolti i test (anche allo staff tecnico) ma nessuno sa cosa può accadere ancora.

Il Napoli dovrà rivedere il proprio calendario: dando per scontato che si giocherà “normalmente”, all’orizzonte ci sono tre partite: quella con il Verona di venerdì pomeriggio. Poi mercoledì sarà la volta del big match a Barcellona per il ritorno di Champions League al Camp Nou, previsto il giorno 18 alle ore 21. E infine, al San Paolo appuntamento domenica 22 marzo, alle 15, per la partita contro la Spal. Questo sempre che tutto rimanga confermato. Ipotesi incerta più che mai. Dopo polemiche, litigi e anche timori per l’emergenza Coronavirus che preoccupa l’Italia, la Serie A riparte a porte chiuse, come ordinato dal Governo. Un segnale di speranza per il Paese, alle prese ancora con l’escalation di contagi. Si torna in campo oggi e domani per completare il 26° turno e spicca l’atteso big match tra Juventus e Inter.