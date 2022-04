Il Napoli sa reagire agli schiaffi: tre precedenti che fanno ben sperare

Spalletti l’ha definita resilienza, il Napoli in questa stagione - come ricorda il Corriere del Mezzogiorno - è stato capace di reagire agli schiaffi

Spalletti l’ha definita resilienza, il Napoli in questa stagione - come ricorda il Corriere del Mezzogiorno - è stato capace di reagire agli schiaffi. A novembre, dopo il doppio ko contro Inter e Spartak Mosca, l’infortunio di Osimhen e altri problemi reagì contro la Lazio, gli azzurri poi risposero alla sconfitta contro l’Atalanta battendo il Leicester. A San Siro contro il Milan l’immediato rialzarsi dopo la sconfitta subita dall’Empoli. Il 6 gennaio lo “sliding doors”, il 2021 era finito con la vittoria dello Spezia al Maradona, il Napoli era in piena emergenza, portò a casa un pareggio autorevole contro la Juventus. L’ultimo sprint dopo uno schiaffo è arrivato con i tre successi consecutivi contro Verona, Udinese e Atalanta che hanno riscattato la delusione contro il Milan al Maradona.