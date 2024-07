Il primo taglio di Conte è Ostigard, ma il norvegese 'blocca' il mercato: la situazione

Il direttore Sportivo Giovanni Manna ha già trovato un accordo col club francese per una cifra vicina ai 7 milioni

Il primo ‘taglio’ di Antonio Conte è Leo Ostigard. Così scrive l’edizione odierna di Tuttosport sulle prime decisioni prese del nuovo tecnico in chiave mercato, col centrale norvegese che sarebbe tra i primi ad essere segnalati in uscita.

Sull’ex centrale del Genoa, c’è da tempo il Rennes. Come spiega il quotidiano, il direttore Sportivo Giovanni Manna ha già trovato un accordo col club francese per una cifra vicina ai 7 milioni, ma il difensore continua a temporeggiare perchè vorrebbe continua a giocare in Serie A ed attende dunque altre offerte.