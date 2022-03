Il pronostico della Gazzetta: "C'è un risultato già uscito due volte tra Spalletti e Gasp"

Si scrive dei precedenti tra i tecnici di Atalanta e Napoli sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gasperini e Spalletti si sono affrontati per 13 volte e il bilancio è in parità: 5 vittorie ciascuno e tre pareggi. Si scrive dei precedenti tra i tecnici di Atalanta e Napoli sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Spalletti non batte Gasperini dal novembre del 2017, Inter-Atalanta 2-0. Da allora due vittorie di Gasp e due pari. Spalletti sa che cosa dovrà fronteggiare a Bergamo: massicce dosi di aggressività. Il gasperinismo si nutre di “uno contro uno”, duelli funzionali al recupero palla il più avanti possibile. il calcio di Spalletti però non è contemplativo, il Napoli restituirà tanta fisicità all’Atalanta.

Un dato accomuna le squadre: tutte e due tengono in media una linea del fuorigioco molto alta, a 29,3 metri l’Atalanta e a 29,8 metri il Napoli. Prevediamo un profluvio di ripartenze avanzate, transizioni rapide e vicine alle aree. Gli uni giocheranno sugli errori individuali degli altri.

Non si esclude lo 0-0, tra Gasperini e Spalletti è giù uscito due volte, e sempre tra Atalanta e Inter, ma sarebbe un risultato contro la natura e le logiche di due allenatori che vogliono sopraffare e non essere sopraffatti".