Il retroscena di Tuttosport - La squadra chiede a Gattuso di allenarsi anche nel giorno di riposo

La squadra lavora con grande voglia all'interno della bolla, anche in un giorno in cui era previsto il riposo. Questo il retroscena svelato dall'edizione odierna di Tuttosport, che scrive: "Il Napoli migliora di giorno in giorno grazie all’attività incessante di Gattuso: con la squadra in isolamento fiduciario a Castelvolturno, non esiste il giorno di riposo. Per esempio ieri, doveva essere una domenica di stop, ma nel Training Center le giornate sono lunghe e sono stati i giocatori del Napoli a chiedere al coach di scendere in campo".