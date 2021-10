Il Torino si coprirà contro il Napoli. Ma Spalletti ha un'arma in più in panchina

Meno di una settimana a Napoli-Torino, una partita per cui Luciano Spalletti potrà fare affidamento su un'arma che in questa prima parte di campionato è mancata. A riportarlo è Tuttosport: "La squadra di Juric è alla ricerca del riscatto dopo l’immeritata sconfitta (0-1) nel derby, arrivata dopo 2 vittorie e 2 pareggi consecutivi. Anche se il Toro probabilmente recupererà Belotti, non è da escludere che Juric possa impostare il Torino con il solito atteggiamento coperto indossando l’abito del 3-5-2. Ecco perché il recupero di Mertens viene salutato con grande soddisfazione da Spalletti che ora dispone di un calciatore in grado di risolvere le partite più complesse con il suo proverbiale guizzo. Il belga da lanciare nella mischia se il Toro riuscisse ad imbrigliare la forza agonistica di Victor Osimhen".