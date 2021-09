Immobile, nuovo flop in Nazionale: Mancini pensa a soluzioni alternative

L'Italia non può più aspettare Ciro Immobile, bomber emotivo che con la maglia azzurra sente il peso della responsabilità della Nazionale e sbaglia molto di più di quanto non faccia con la Lazio. Per questo contro la Lituania Mancini metterà in pratica un bel turnover che punti anche a valutare le alternative per il futuro. Belotti quando tornerà dall'infortunio sarà l'alter ego del laziale come per tutto il ciclo del Mancio, poi ci sono Raspadori, Kean, Scamacca ma anche l'ipotesi falso nove con Insigne, Bernardeschi e Zaniolo in corsa per questo ruolo atipico. Tante possibilità per tornare a segnare il prima possibile visto che tra domani e i prossimi mesi ci sono qualificazioni e Nations League da mettere sui binari giusti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.