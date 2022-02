In 40mila per spingere il Napoli: Maradona caldissimo per il Barcellona

“Ormai resta solo qualche centinaio di biglietti disponibile per la sfida ai blaugrana". Sulla Gazzetta dello Sport si parla del grande afflusso previsto al Maradona per Napoli-Barcellona: "La capienza al 75 per cento porta a poco più di 40 mila tagliandi vendibili. Ma essendo il settore ospite di 2.300 posti disponibili e arrivando dalla Spagna solo 300 tifosi, ecco che si sfioreranno le quaranta mila presenze”.