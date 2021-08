In attesa del mediano, Spalletti è passato al 4-3-3: tracce del passato nel suo Napoli

"Spalletti disegna l’idea tattica per far esplodere il suo Napoli che finora nelle amichevoli precampionato ha sempre segnato almeno un gol". A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che si è soffermato sulla nuova veste tattica che Luciano Spalletti sta ideando per il suo nuovo-vecchio Napoli:

"In attesa dell’eventuale rinforzo a centrocampo, il mediano per il 4-2-3-1, Spalletti ha scelto il 4-3-3 con delle tracce dall’archivio del passato degli azzurri. Insigne cuce il gioco, gli interni Fabian, Zielinski ed Elmas si buttano dentro per riempire nel modo più efficace possibile l’area di rigore avversaria".