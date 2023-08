Inchiesta Osimhen verso l'archiviazione: bilancio era in rosso, nessuna volontà di evadere tasse

Il reato di dichiarazione fraudolenta sarebbe inconsistente e destinato all’archiviazione, resterebbe in piedi quello di false comunicazioni

Il reato di dichiarazione fraudolenta sarebbe inconsistente e destinato all’archiviazione, resterebbe in piedi quello di false comunicazioni sociali. Ma il bilancio del Napoli calcio è stato approvato a Roma ed è lì che probabilmente finirà quel che resta dell’inchiesta dei pm di Napoli sulle presunte plusvalenze fittizie intorno all’acquisto di Osimhen nel 2020 (71mln di euro, 50 cash ed il resto attraverso i cartellini di Karnezis e tre giovani). Lo scrivono quest'oggi i colleghi di Calcio&Finanza, riportando indiscrezioni del Fatto Quotidiano:

"Una cifra la cui posta in bilancio era ritenuta dai pm Vincenzo Piscitelli e Francesco De Falco una «operazione in parte oggettivamente inesistente per l’importo di 21.250.000 euro, e plusvalenze fittizie pari a complessivi euro 19.947.363». L’imponibile ritenuto sovraffatturato per oltre 21 milioni di euro avrebbe determinato un’evasione dall’Iva di 4,6 milioni. Ma le indagini avrebbero appurato che l’operazione, dal punto di vista fiscale, ha comportato solo una modifica della perdita di esercizio comunque “in rosso”, e quindi era difficile configurare una volontà di evadere tasse. Crollata l’ipotesi di dichiarazione fraudolenta, i pm di Napoli nelle prossime settimane potrebbero inviare il fascicolo a Roma. Ai pm capitolini toccherebbe poi valutare la sorte dell’accusa di false comunicazioni sociali".