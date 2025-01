Infortunio Kvaratskhelia, Politano e Olivera: cosa filtra da Castel Volturno

Si avvicina la gara di domenica al Maradona contro il Verona e presto sarà tempo di scelte in chiave formazione per Conte. Le condizioni di Politano e Kvaratskhelia continueranno a essere valutate. C’è fiducia per il doppio recupero. Entrambi avevano saltato la trasferta del Franchi: il primo per un’elongazione del muscolo soleo della gamba sinistra, il secondo per un affaticamento muscolare. Migliorano anche le condizioni di Olivera. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

