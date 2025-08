Infortunio Meret non grave, ma va monitorato: la scelta per il test col Brest

Questa sera, alle ore 19, il Napoli di Antonio Conte si prepara al primo vero test della sua pre-stagione. Avversario di lusso sarà il Brest, in un remake dell'amichevole disputata un anno fa. Un'occasione fondamentale per saggiare la condizione fisica degli azzurri e, soprattutto, per verificare l'assimilazione dei nuovi meccanismi tattici. Come riporta Il Mattino, Conte ha intensificato il lavoro sui concetti di gioco in questi giorni di ritiro e si aspetta le prime risposte concrete dal campo.

L'attenzione sarà massima su ogni singolo giocatore, ma anche sull'infermeria, che già presenta una piccola incognita. Riflettori puntati in particolare su Alex Meret: il portiere azzurro è assente dagli allenamenti con il gruppo da due giorni a causa di un fastidio alla mano sinistra e potrebbe saltare anche l'amichevole di stasera. La situazione viene gestita con cautela dallo staff medico, che non intende correre rischi eccessivi. Ieri Meret ha svolto lavoro personalizzato sul campo con il preparatore, con la mano sinistra fasciata, segnale che la situazione, seppur non grave, richiede attenzione.