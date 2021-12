Insigne bocciato: "Sbaglia tutto, perde tanti palloni e non salta mai l'uomo"

Lorenzo Insigne bocciato contro l'Empoli dai principali quotidiani. Entra a freddo al minuto 22 reduce da un problema fisico e infatti incide poco.

Voto 5 per il Corriere dello Sport

"Deve affrettare il rientro e pure il tiraggiro. Non riesce a saltare l'uomo. E' generosità, solo quella".

Voto 6 per La Gazzetta dello Sport

"Si sapeva: non aveva 70’ nelle gambe, ma li ha giocati come può".

Voto 4.5 per Tuttonapoli

"Entra e sbaglia tutto ciò che si può sbagliare. Perde tanti palloni che lanciano l'Empoli, non tira incredibilemnte dopo un velo splendido di Mertens e quando gli parte il tiro a giro è centrale per il portiere. 0 gol su azione in campionato: il dato dice tutto".