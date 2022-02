Insigne, gioia liberatoria dopo il gol: svelato il labiale durante l'esultanza

Sesto gol in campionato per Lorenzo Insigne, tutti su calcio di rigore. Ma questo contro l'Inter vale un po' di più e l'esultanza lo conferma. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Esulta Lorenzo, una gioia liberatoria, una volta in più ha dimostrato di saper dare il massimo a questa squadra, la sua squadra, anche se fino a maggio. Si gode il momento, la gente lo invoca e lui indica il nome sulle spalle, come dire “ricordatevi chi sono”. Poi rivolto verso il pubblico osannante lo indica: «È per tutti voi».".