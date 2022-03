Insigne ha due sogni da conquistare: nel 2026 sarà fuori dal giro dell'Italia (forse)

Lorenzo Insigne ripartirà dal Canada, ma prima ci sono due sogni da conquistare: il Mondiale e lo scudetto

Lorenzo Insigne ripartirà dal Canada, ma prima ci sono due sogni da conquistare: il Mondiale e lo scudetto, che avrebbero anche il sapore di riscatto per le delusioni del passato. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Insigne in due mesi combatte per gli ultimi sogni: conquistare il Mondiale invernale in Qatar, che potrebbe essere anche la sua ultima chance, e vincere lo scudetto da capitano del Napoli. Nessuno può immaginare il futuro ma nel 2026, al Mondiale che si giocherà proprio tra Messico, Stati Uniti e Canada, nessuno può garantire che sia ancora nel giro della Nazionale".