Insigne vuole ritrovare il sorriso: doppia missione contro l'Hellas Verona

Nel bene o nel male, c’è sempre Lorenzo Insigne al centro delle attenzioni del Napoli. La storia attuale racconta che oggi pomeriggio, al Bentegodi contro l'Hellas Verona, il capitano potrebbe toccare quota 100 nella classifica dei cannonieri di tutti i tempi del club. Un traguardo prestigioso - sottolinea La Gazzetta dello Sport - che potrebbe restituirgli quel sorriso che s’è perso tra le lacrime di Reggio Emilia.

DOPPIA MISSIONE - Al di là del centesimo gol che insegue, e che sarebbe comunque un traguardo prestigioso, l’attaccante cercherà il gol, magari di quelli pesanti, che consentirebbe al suo Napoli di restare agganciato alle prime posizioni. Un modo per liberarsi anche dal peso di quanto avvenuto in Supercoppa e per riprendersi quella scena che s’era conquistato con la prestazione di sette giorni fa, contro la Fiorentina.