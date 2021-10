Insulti razzisti a Dumfries: tifoso laziale verso il Daspo

Durante la sfida fra Lazio e Inter, dopo il gol di Felipe Anderson che ha fatto accendere un parapiglia e divampare la polemica, le immagini televisive avevano mostrato un supporter biancoceleste fare il verso a Denzel Dumfries, difensore olandese.

Il tifoso, scrive La Gazzetta dello Sport, è stato inquadrato chiaramente dalle telecamere televisive mentre insultava il calciatore olandese e "le forze dell’ordine dovrebbero essere in grado quindi, anche in base al biglietto nominale, di risalire al colpevole, che sarà quindi identificato e inserito nel rapporto degli ispettori federali: la prospettiva per lui è quella del Daspo".