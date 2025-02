Inter, Inzaghi penserà al Napoli in Coppa Italia: ampio turnover per ritrovare brillantezza

Dopo la vittoria in campionato contro il Genoa, l'Inter si prepara ad affrontare domani la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. Simone Inzaghi ha sottolineato l'importanza di questo obiettivo: "È un traguardo a cui teniamo", ma con Napoli e Feyenoord in arrivo, sarà necessario un ampio turnover, soprattutto in attacco.

"In questo momento, Lautaro sta giocando continuamente e Thuram è focalizzato sulla partita contro il Napoli, cercando di risolvere i suoi problemi alla caviglia. Alcuni giocatori chiave, come Dimarco e Mkhitaryan, hanno la spia della benzina accesa, mentre Calhanoglu non è ancora al top della condizione", riporta il Corriere della Sera.