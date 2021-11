Inter-Napoli da record: quasi 60mila spettatori, il massimo col 75% della capienza

Si va verso un nuovo tutto esaurito al Meazza, domenica, per Inter-Napoli: come scrive La Gazzetta dello Sport, sono attesi 57 mila spettatori (il massimo con la capienza ridotta al 75%) come contro la Juve: l’incasso però sarà inferiori ai circa 5 milioni, visto il costo dei biglietti inferiore. E anche per lo Shakhtar la prevendita vola: già venduti 40 mila tagliandi, entro mercoledì saranno almeno 50 mila.