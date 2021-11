Inter-Napoli, probabili formazioni CdS: Spalletti ha le idee chiare, un solo ballottaggio

Luciano Spalletti ha le idee chiare circa la formazione da mandare in campo stasera a San Siro contro l'Inter. Per dieci undicesimi è fatta, l'unico ballottaggio aperto resta quello per la sostituzione di Politano: Lozano è in netto vantaggio su Elmas. Per il resto ci sarà l'undici-tipo. Dall'altro lato toccherà a Correa con Lautaro Martinez. Di seguito le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne