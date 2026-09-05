In Italia l'usato sicuro paga di più? Napoli e Inter dicono così: il dato

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Napoli e Inter continuano a puntare su un'ossatura composta da calciatori esperti. Dietro questa strategia non ci sono soltanto ragioni tecniche.

Napoli e Inter continuano a rappresentare due esempi di squadre costruite attorno a calciatori di grande esperienza. Il dato analizzato dal Messaggero riguarda i giocatori utilizzati: entrambe hanno chiuso la scorsa stagione con un'età media di 28 anni e l'inizio del nuovo campionato non ha segnato una netta inversione di tendenza. Massimiliano Allegri ha ereditato l'ossatura del Napoli di Conte, con diversi over 30 come De Bruyne, Spinazzola, Politano, Di Lorenzo, Anguissa, Rrahmani e Lobotka. Un "usato sicuro" che, sottolinea il quotidiano, ha contribuito ai due scudetti azzurri degli ultimi quattro anni, mentre gli altri due sono stati conquistati proprio dall'Inter.

Il Messaggero: "I giocatori esperti costano meno e regalano più certezze"

La scelta di affidarsi all'esperienza avrebbe anche una spiegazione economica: "Viene da pensare che nel campionato italiano avere una squadra matura (e di qualità) paghi rispetto ad averla giovane, ma in realtà è solamente più economico". Investire su giovani di prospettiva comporta infatti costi elevati e una maggiore componente di rischio. Al contrario, secondo il quotidiano, "un giocatore che ha già vissuto l'apice della sua carriera ha costi inferiori e regala più certezze". Una strategia che Napoli e Inter sembrano continuare a privilegiare.