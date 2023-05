Interrogazione parlamentare sui biglietti di Napoli-Samp: in giro a 1000 euro, si teme una frode

Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

C’è pure una interrogazione parlamentare a proposito della vendita dei biglietti per Napoli-Sampdoria che lunedì alle 15 ha mandato in tilt la piattaforma abilitata alla vendita di Ticketone, dove si sono registrate code virtuali di oltre duecentomila soggetti. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Difficile capire quante persone reali fossero in fila, ma comunque i deficit di funzionamento ci sono stati e se fosse vero che in giro ci sono biglietti in vendita a mille euro, significa che non si tratta solo di malfunzionamento ma c’è qualcuno che organizza frodi e raggiri".