Invasione azzurra a Castel di Sangro: Napoli-Augsburg da giorni sold-out

Il Napoli affronterà oggi l'Augsburg in amichevole nel ritiro in Abruzzo e al Patini da giorni è stato raggiunto il sold-out: con la capienza che va oltre i 7.000 posti, c’è disponibilità soltanto di tagliandi per il settore ospiti. Il weekend a Castel di Sangro ha registrato un’impennata delle presenze, sono tantissimi gli arrivi da Napoli e lo dimostrano le lunghe file allo store.

