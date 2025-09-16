Invasione azzurra a Manchester: il dato sui tifosi del Napoli

Tutti a Manchester per il ritorno della Champions League e dei viaggi europei tanto attesi: l’ultimo il 12 marzo 2024, vittoria 3-1 del Barcellona per il ritorno degli ottavi di finale a Montjuic. Tra due giorni, a Manchester, saranno 2.700 i tifosi del Napoli presenti nella South Stand dell’Etihad Stadium, la Tribuna Sud con i tre anelli dedicati ai sostenitori azzurri.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola scrive: "Si partirà tra poche ore, i tifosi ne approfitteranno per unire sport e cultura, per godersi l’euforia dell’attesa vivendo Manchester dalla sera prima. Già domani la città sarà invasa da napoletani. Giovedì il punto d’incontro sarà Shambles Square, in centro città, un’ora circa a piedi dallo stadio. Tre gli anelli previsti per i sostenitori azzurri in base all’indicazione del biglietto: L1, L2, L3. Richiesta altissima, sold out in poco tempo al momento della prevendita".