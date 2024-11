Invasione azzurra a Torino: il dato sul settore ospiti. E restrizioni con la Lazio

Invasione a Torino, dove domani saranno in 5mila con la capolista, scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica confermando però le altre restrizioni che sono alle porte. I tifosi del Napoli residenti in Campania non potranno infatti assistere al match di Coppa Italia del 5 dicembre all’Olimpico contro la Lazio. La conferma è arrivata da Maurizio Improta, da due mesi presidente dell’Osservatorio del Viminale, su indicazione del Casms al Prefetto di Roma. Il settore ospiti non sarà aperto ai residenti in Campania, ma a quelli provenienti dalle altre regioni ed in possesso della Fidelity del Napoli.

Gli ultrà del Napoli nella capitale rappresentano sempre un rischio molto alto - si legge sul quotidiano - considerando i pessimi rapporti con quelli giallorossi. I segnali raccolti dopo la sfida del Maradona della settimana scorsa, disputata senza la presenza dei tifosi della Roma a Fuorigrotta, restano preoccupanti. Meglio evitare, dunque, qualsiasi possibilità di contatto. Probabile che lo stesso divieto venga adottato a parti invertite (niente tifosi biancocelesti al Maradona), per il principio di reciprocità.