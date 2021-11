Inzaghi e Spalletti sorridono: questa volta i rientri dei sudamericani non spaventano

La sfida tra Inter e Napoli in programma alla ripresa del campionato non dovrebbe essere influenzata dai ritorni dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali. A fare il pinto della situazione è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Insomma Inzaghi e Spalletti potranno preparare Inter-Napoli di domenica 21 come si conviene, come merita una gara da scudetto. Stavolta, infatti, le sfide per ogni nazionale sono due, non tre come nell’intensissimo ultimo stop di ottobre: di questi tempi, fa tutta la differenza del mondo. Tradotto: sia Inter che Napoli avranno almeno due giorni di allenamento intensi, a ranghi completi, prima della partita”.