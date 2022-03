Italia, martedì la gara della vergogna in Turchia: ecco quanto incasserà la federazione

Per sfilarsi dall’obbligo, la FIGC dovrebbe pagare una penale ma difficilmente avverrà.

"Tutti a Konya per la partita della vergogna: la penitenza vale 3 milioni" scrive il Corriere dello Sport. Martedì si gioca in Turchia in una gara definita "la partita della vergogna". Non ci si può tirare indietro. Obbligo Fifa e questione di decoro dopo la figuraccia del Barbera. Per sfilarsi dall’obbligo, la FIGC dovrebbe pagare una penale ma difficilmente avverrà. Anzi, ora come ora, viste le perdite per la partecipazione al Mondiale in Qatar, meglio concentrarsi sui ricavi televisivi: la partita con la Turchia garantirà un assegno da 3 milioni di euro.