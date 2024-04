Italiano ha confermato alla Fiorentina che andrà via: 4 nomi per sostituirlo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il campionato di Serie A torna quest'oggi con le ultime due sfide della 32esima giornata, fra cui Fiorentina-Genoa. Una partita che a livello di classifica potrebbe dare gli ultimi punti buoni al Grifone per la salvezza matematica, ma pure le ultime speranze viola di proseguire nella corsa al piazzamento europeo a fine stagione.

Poi ci sarà tempo e modo per parlare del futuro, da entrambe le parti: sulle panchine sia di Fiorentina che di Genoa, infatti, continuano ad esserci importanti punti interrogativi, scrive la Gazzetta dello Sport. L'allenatore viola Vincenzo Italiano ha di fatto già spiegato alla società come consideri chiuso il suo ciclo, col Napoli che resta una delle prime ipotesi per il suo domani anche se da poco si è inserito anche il Bologna per l'eventuale dopo Thiago Motta.

A sostituire Italiano sulla panchina del Franchi potrebbe esserci proprio Alberto Gilardino: il tecnico del Genoa è da settimane in trattativa per il rinnovo del contratto, ma ancora la firma non c'è. E l'accordo è lontano dall'essere trovato. Da qui le voci sempre più insistenti sulla Fiorentina, società che sta valutando il suo profilo insieme a quelli dei vari Palladino, Aquilani e De Rossi. Tempo al tempo, intanto c'è da giocare una sfida da avversario. Poi ad obiettivi definiti, si penserà anche al futuro.