Juanlu non chiude con la Premier, il Mattino: "Sta aspettando il Napoli"

Negli ultimi giorni perso quota l’affare relativo a Juanlu Sanchez ma, secondo quanto si legge sull'edizione odierna de Il Mattino, il giocatore starebbe ancora aspettando il Napoli, desideroso di unirsi alla squadra di Antonio Conte nonostante il pressing su di lui di club di Premier League, che avevano raggiunto l'accordo col Siviglia.

Non è un caso, si legge sul quotidiano, se a oggi ancora non è ancora un giocatore del Wolverhampton. Un motivo ci sarà ed è quello che l’Inghilterra non era nei piani del giocatore che fino a ieri ha ancora aspettato il Napoli: tuttavia, da parte del club azzurro, nessun riscontro.