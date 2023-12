Juve e Napoli, coincidenza curiosa: il dato che le rende tranquille

C'è una coincidenza curiosa per le due squadre, Juve e Napoli, in campo stasera

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è una coincidenza curiosa per le due squadre, Juve e Napoli, in campo stasera: come evidenziato da Opta, infatti, da una parte la Juventus è la squadra che ha guadagnato più punti (17) in gare casalinghe in questo campionato mentre solo l'Inter con 19 punti ne ha ottenuti di più in trasferta del Napoli (17) nella Serie A 2023/2024. Tutto pronto per uno scontro diretto che, almeno sulla carta, si preannuncia dal pronostico aperto.