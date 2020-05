Juve, ma non solo: su Milik altri due club esteri

Al di là del gossip che monta in merito a un ipotetico ripensamento del giocatore, con rinnovo del contratto ora in scadenza nel 2021, al momento non sembra esserci alcun margine tra Milik e il Napoli. Questo il pensiero di Tuttosport, che parla diffusamente dell'attaccante polacco in chiave Juventus, chiarendo però come ci siano offerte anche dall'estero per il classe '94. In particolare, secondo il quotidiano, di recente sarebbero due i club che hanno cercato con maggiore insistenza informazioni sulla situazione dell'ex Ajax: Tottenham e Schalke 04.